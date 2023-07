Volodymyr Nosov, CEO WhiteBIT, wypowiedział się na temat szczegółów wejścia giełdy kryptowalutowej na polski rynek

Jedna z największych europejskich giełd kryptowalutowych o ukraińskich korzeniach WhiteBIT, nadal rozszerza swoją międzynarodową działalność i wchodzi na nowe rynki. Według założyciela i CEO WhiteBIT Volodymyra Nosova, giełda kryptowalutowa będzie teraz funkcjonować w Polsce. Wejście na polski rynek aktywów cyfrowych jest kolejnym etapem realizacji globalnej misji WhiteBIT, którą jest masowe wdrażanie technologii blockchain na całym świecie.

«Nasza ekspansja na rynki globalne nadal trwa. Celem WhiteBIT jest osiągnięcie masowej adopcji technologii blockchain i zwiększenie społeczności kryptowalut na świecie. W tym sensie wejście naszej firmy na nowe rynki, w tym do Polski, jest kolejnym etapem naszej globalnej misji. Teraz polscy użytkownicy będą mogli korzystać ze wszystkich zalet platformy WhiteBIT i szerokiego ekosystemu naszych projektów», — powiedział Volodymyr Nosov.

Polski rynek przyciągnął zainteresowanie giełdy kryptowalutowej ze względu na niezwykle rozwinięty ekosystem aktywów cyfrowych i korzystne warunki regulacyjne. Co więcej, według ostatnich badań 77% Polaków twierdzi, że wie, czym jest kryptowaluta. Prawie 10% Polaków twierdzi, że posiada wirtualne pieniądze, a co trzeci uważa, że będzie ich używać do dokonywania płatności w przyszłości. Tym właśnie Polska różni się od innych krajów europejskich.

WhiteBIT w Polsce otrzymał licencję dostawcy usług aktywów wirtualnych VASP. Giełda akceptuje już polskie złotówki (PLN) i 9 innych walut krajowych, ponad 350 par handlowych i 270 aktywów.

Wejście WhiteBIT na polski rynek rozszerzy możliwości dla lokalnych użytkowników, ponieważ giełda oferuje łatwą w użyciu platformę, której funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do handlu. W szczególności użytkownicy WhiteBIT mogą dokonywać natychmiastowych transakcji z dowolnego miejsca na świecie. Giełda kryptowalutowa nie ma również ograniczeń co do kwoty wypłat.

Jak wiadomo, Bank Hiszpanii zarejestrował niedawno WhiteBIT jako oficjalnego dostawcę wirtualnych walut. Teraz firma może świadczyć usługi wymiany między walutami wirtualnymi i fiat oraz usługi powierniczego portfela elektronicznego do przechowywania walut wirtualnych. Według Volodymyra Nosova, uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń w hiszpańskiej jurysdykcji, która jest jedną z najbardziej skomplikowanych na świecie w dziedzinie regulacji dotyczących aktywów cyfrowych, jest kolejnym potwierdzeniem, że produkt WhiteBІT spełnia wiele najbardziej złożonych międzynarodowych wymagań i zasad, a firma działa wyłącznie w zakresie prawnym, zgodnie ze wszystkimi wymogami AML.

Dla przypomnienia, WhiteBIT to jedna z największych europejskich scentralizowanych giełd kryptowalutowych pochodzących z Ukrainy. Firma została założona w 2018 roku. Zespół ma swoje korzenie na Ukrainie. Firma zatrudnia obecnie 1000 specjalistów. Najwyższy średni dzienny wolumen obrotu wynosi ponad 2,5 miliarda dolarów. Firma jest oficjalnym partnerem FC Barcelona i ukraińskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej.

WhiteBIT ma ponad 4 miliony zarejestrowanych klientów na całym świecie. Jednym z kluczowych priorytetów giełdy jest bezpieczeństwo środków i danych osobowych klientów. WhiteBIT jest jedną z trzech najbezpieczniejszych giełd kryptowalutowych według ratingów CER.live. Ponadto niezależny audyt przeprowadzony przez firmę Hacken przyznał WhiteBIT prestiżową ocenę AAA, co czyni ją drugą najbezpieczniejszą giełdą na świecie.