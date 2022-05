Darek Delmanowicz/PAP

Forget living in a Yellow Submarine, how about some Yellow fields supreme!

Darek Delmanowicz/PAP

Darek Delmanowicz/PAP Darek Delmanowicz/PAP Darek Delmanowicz/PAP Łukasz Gągulski/PAP Darek Delmanowicz/PAP Jerzy Ochoński/PAP Tomasz Waszczuk/PAP Darek Delmanowicz/PAP Krzysztof Świderski/PAP Darek Delmanowicz/PAP